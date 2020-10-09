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Генменеджер «Далласа» прокомментировал переподписание контракта с Антоном Худобиным

Генменеджер «Далласа» прокомментировал переподписание контракта с Антоном Худобиным
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал заключение нового контракта с 34-летним вратарём Антоном Худобиным.

«Последние два сезона Антон играл безупречно. В этом плей-офф он продемонстрировал всему миру потрясающее мастерство и бесподобную рабочую этику. Его влияние на команду нельзя измерить. Очень рады, что Антон остаётся в «Далласе», — приводит слова Нилла Dallas News.

Напомним, Антон Худобин подписал новое соглашение с «Даллас Старз» на три года и $ 10 млн.

В прошедшем плей-офф НХЛ Антон Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.

Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

Стало известно, сколько заработает Худобин за каждый сезон в «Далласе»
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