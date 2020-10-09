«Сухарь» Дэнни Тейлора помог минскому «Динамо» обыграть «Куньлунь»

Минское «Динамо» дома обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 2:0.
Первый период оказался безголевым. Во втором игровом отрезке, на 27-й минуте, защитник Владислав Ерёменко открыл счёт во встрече. На 41-й секунде третьего периода в ворота китайского клуба был назначен буллит, однако нападающий минчан Александр Когалев не смог переиграть вратаря Дмитрия Шикина. В конце матча «Динамо» забросило вторую шайбу. Примечательно, что она даже не побывала в воротах: игрок «Куньлуня», когда команда играла вшестером, сфолил на нападающем минчан, вследствие чего был засчитан гол. У голкипера «Динамо» Дэнни Тейлора — «сухарь».
Следующую встречу минское «Динамо» проведёт с рижскими одноклубниками 11 октября. На следующий день «Куньлунь» сыграет со «Спартаком».
- 9 октября 2020
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