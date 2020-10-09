Лундквист — о переходе в «Вашингтон»: новый путь, с одной целью

Голкипер Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от подписания контракта с «Вашингтон Кэпиталз».



«Начинается новый путь, с одной целью. Очень рад и благодарен за возможность присоединиться к «Вашингтону». До скорой встречи», — написал Лундквист на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 38-летний швед подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». За сезон вратарь заработает $ 1,5 млн.



Сообщалось, что столичную команду в межсезонье покинет Брэйден Холтби, а основным голкипером станет россиянин Илья Самсонов.



Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.