Герин: Тальбо будет основным голкипером «Миннесоты»

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился своим мнением о переходе голкипера Кэма Тальбо.



«Тальбо будет нашим первым номером», — приводит слова Герина журналист Джесси Пирс на своей странице в «Твиттере».



Напомним, ранее 33-летний канадский вратарь Кэм Тальбо подписал контракт с «Миннесотой Уайлд» на три года. Общая сумма сделки составляет $ 11 млн. За сезон Тальбо будет получать $ 3,67 млн.



В минувшем сезоне голкипер выступал за «Калгари Флэймз». Тальбо подписал годичный контракт с «Флэймз» перед началом сезона-2019/2020 на сумму $ 2,75 млн. Ранее выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфию Флайерз». В последнем регулярном чемпионате провёл 26 встреч, выиграв 12 из них и пропуская 2,63 шайбы в матче при коэффициенте надёжности 91,9%. В двух матчах Тальбо удалось отстоять на ноль.

Голкипер Кэм Тальбо перешёл в «Миннесоту», подписав контракт на три года и $ 11 млн