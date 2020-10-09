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Герин: Тальбо будет основным голкипером «Миннесоты»

Герин: Тальбо будет основным голкипером «Миннесоты»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился своим мнением о переходе голкипера Кэма Тальбо.

«Тальбо будет нашим первым номером», — приводит слова Герина журналист Джесси Пирс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее 33-летний канадский вратарь Кэм Тальбо подписал контракт с «Миннесотой Уайлд» на три года. Общая сумма сделки составляет $ 11 млн. За сезон Тальбо будет получать $ 3,67 млн.

В минувшем сезоне голкипер выступал за «Калгари Флэймз». Тальбо подписал годичный контракт с «Флэймз» перед началом сезона-2019/2020 на сумму $ 2,75 млн. Ранее выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфию Флайерз». В последнем регулярном чемпионате провёл 26 встреч, выиграв 12 из них и пропуская 2,63 шайбы в матче при коэффициенте надёжности 91,9%. В двух матчах Тальбо удалось отстоять на ноль.

Голкипер Кэм Тальбо перешёл в «Миннесоту», подписав контракт на три года и $ 11 млн
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