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Лундквист сказал Овечкину, что не будет помогать ему отрабатывать его бросок в касание

Лундквист сказал Овечкину, что не будет помогать ему отрабатывать его бросок в касание
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист пошутил над нападающим команды Александром Овечкиным, намекнув на его мощный щелчок, сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Лундквист сказал россиянину, что не будет помогать ему отрабатывать его бросок в касание.

Напомним, 38-летний швед подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». За сезон вратарь заработает $ 1,5 млн.

Сообщалось, что столичную команду в межсезонье покинет Брэйден Холтби, а основным голкипером станет россиянин Илья Самсонов.

Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.

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