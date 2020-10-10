«Рейджерс» подписали контракты с пятью свободными агентами

«Нью-Йорк Рейнджерс» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с пятью свободными агентами.
Состав «Рейнджерс» пополнили нападающие Джонни Бродзинский, Колин Блэквелл, Энтони Греко и Кевин Руни, а также защитник Энтони Битетто.
С Руни подписан контракт на два года, общая сумма – $ 1,5 млн: $ 700 тыс в первый год и 800 тысяч во второй. Форвард ранее выступал за «Нью-Джерси Дэвилз». В прошлом сезоне он провёл 49 матчей в НХЛ и набрал 9 (4+5) очков.
Бродзинский минувший сезон провёл в АХЛ в «Сан-Хосе Барракуда». Принял участие в 44 встречах, набрав 30 (14+16) очков. Греко большую часть сезона выступал за «Спрингфилд Тандербёрдс» в АХЛ, отыграв за команду 37 матчей и набрав 19 (10+9) очков. Блэквелл провёл сезон за «Нэшвилл Предаторз», в 27 встречах набрав 10 (3+7) баллов. Битетто выступал за «Виннипег Джетс», приняв участие в 51 матче.
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