Маклеллан напомнил, когда возобновятся переговоры о продлении контракта с Овечкиным

Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан напомнил о времени, когда возобновятся переговоры о возможном продлении контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.



Следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту форварда. В конце сезона-2020/2021 34-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом.



«Мы продолжим переговоры в тренировочном лагере», — приводит слова Маклеллана журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».



23 августа Маклеллан освободил Тодда Рирдена с должности главного тренера. 49-летний Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).

Маклеллан — о продлении контракта с Овечкиным: продолжим переговоры в тренировочном лагере