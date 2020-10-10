Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов должен быть готов к старту сезона

Российский голкипер Илья Самсонов практически поправился от травмы через несколько месяцев после её получения и готов почти на 100%. Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан настроен оптимистичен по этому поводу, сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что Самсонов должен быть готов к старту сезона.



Напомним, что летом вратарь получил травму, находясь в России, причём она не была связана с возможными занятиями на льду. При этом, по словам генерального менеджера Брайана Маклеллана, Самсонов не поставил об этом в известность тренерский штаб и медиков «Кэпиталз».



Самсонов не выходил на лёд во время тренировочного лагеря и не был включён в команду на участие в плей-офф. Характер травмы или как она была получена не были раскрыты «столичными», однако Маклеллан считает, что Самсонов будет готов к старту сезона-2020/2021.

Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму в России вне льда и не уведомил об этом клуб