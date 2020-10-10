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«Айлендерс» могут обменять Варламова и подписать новый контракт с Грайссом

«Айлендерс» могут обменять Варламова и подписать новый контракт с Грайссом
Хоккей / НХЛ 0

Руководство «Нью-Йорк Айлендерс» рассмотрит вариант с возможным обменом голкипера Семёна Варламова, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эндрю Гросс. В то же время в клубе готовы подписать новое соглашение с немецким вратарём Томасом Грайссом.

Подчёркивается, что никакой конкретики по возможной сделки ещё нет.

Варламов большую часть карьеры в НХЛ провёл в составе «Колорадо Эвеланш». Минувший сезон стал для него первым в «Айлендерс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 он провёл 45 матчей.

Что касается Грайсса, немец выступает в Нью-Йорке с 2015 года. минувшем сезоне он принял участие в 31 матче регулярного чемпионата. В плей-офф сезона-2019/2020 Томас провёл 4 матча, в то время как Варламов — 20.

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