«Айлендерс» могут обменять Варламова и подписать новый контракт с Грайссом

Руководство «Нью-Йорк Айлендерс» рассмотрит вариант с возможным обменом голкипера Семёна Варламова, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эндрю Гросс. В то же время в клубе готовы подписать новое соглашение с немецким вратарём Томасом Грайссом.

Подчёркивается, что никакой конкретики по возможной сделки ещё нет.

Варламов большую часть карьеры в НХЛ провёл в составе «Колорадо Эвеланш». Минувший сезон стал для него первым в «Айлендерс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 он провёл 45 матчей.

Что касается Грайсса, немец выступает в Нью-Йорке с 2015 года. минувшем сезоне он принял участие в 31 матче регулярного чемпионата. В плей-офф сезона-2019/2020 Томас провёл 4 матча, в то время как Варламов — 20.