«Эдмонтон» согласовал контракт с Тайлером Эннисом

Руководство «Эдмонтон Ойлерз» согласовало условия нового контракта с нападающим Тайлером Эннисом, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере». Хоккеист останется в канадской команде ещё на один год.

Эннис минувший сезон начинал в составе «Оттава Сенаторз». За команду из столицы Канады он успел сыграть в 61 матче регулярного чемпионата-2019/2020, в которых набрал 33 очка (14+19). В ходе сезона Энниса выменяли в «Эдмонтон Ойлерз», за клуб он успел провести только 9 встреч в регулярке, записав в актив 4 балла (2+2). В плей-офф он появился на льду в трёх матчах и набрал 2 очка (1+1).

Большую часть карьеры в НХЛ Эннис провёл в составе «Баффало Сэйбрз». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 613 матчей, в которых он набрал 313 очков (113+180).