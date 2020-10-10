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Защитник «Калгари» Ти Джей Броди перешёл в «Торонто»

Защитник «Калгари» Ти Джей Броди перешёл в «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Калгари Флэймз» Ти Джей Броди перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

На данный момент условия сделки неизвестны.

Напомним, в прошлом сезоне Броди провёл за «Калгари» 64 матча, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 15 результативных передач при коэффициенте полезности +7. Всего в национальной хоккейной лиге он провел 634 матча, набрав 266 (48+218) очков.

9 октября в НХЛ открылся рынок свободных агентов, и первый день принёс первые громкие и интересные переходы. Антон Худобин всё-таки остался в «Далласе», Хенрик Лундквист стал партнёром Александра Овечкина по «Вашингтону», а Кевин Шаттенкирк после завоевания Кубка Стэнли с «Тампой» перешёл на более привлекательный контракт в «Анахайм».

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