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Кори Кроуфорд стал игроком «Нью-Джерси», подписав контракт на 2 года и $ 7,8 млн

Кори Кроуфорд стал игроком «Нью-Джерси», подписав контракт на 2 года и $ 7,8 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте объявил о подписании 35-летнего двукратного обладателя Кубка Стэнли американского вратаря Кори Кроуфорда.

Контракт с игроком подписан на 2 сезона на общую сумму $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).

Напомним, что Кроуфорд на протяжении всей карьеры выступал за «Чикаго Блэкхоукс», в составе которого отыграл 13 сезонов подряд. В 2014 году он подписал 6-летнее соглашение с «Чикаго» на общую сумму $ 36 млн ($ 6 млн в год), по истечению которого он вышел на рынок свободных агентов.

В регулярном сезоне-2019/2020 Кори Кроуфорд провёл 40 встреч, в которых одержал 16 побед, имея коэффициент надёжности 2,77 и 91,7% отражённых бросков. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 488 матчей.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» выставит на драфт отказов вратаря Кори Шнайдера.

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