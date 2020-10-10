Кори Кроуфорд стал игроком «Нью-Джерси», подписав контракт на 2 года и $ 7,8 млн

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте объявил о подписании 35-летнего двукратного обладателя Кубка Стэнли американского вратаря Кори Кроуфорда.
Контракт с игроком подписан на 2 сезона на общую сумму $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).
Напомним, что Кроуфорд на протяжении всей карьеры выступал за «Чикаго Блэкхоукс», в составе которого отыграл 13 сезонов подряд. В 2014 году он подписал 6-летнее соглашение с «Чикаго» на общую сумму $ 36 млн ($ 6 млн в год), по истечению которого он вышел на рынок свободных агентов.
В регулярном сезоне-2019/2020 Кори Кроуфорд провёл 40 встреч, в которых одержал 16 побед, имея коэффициент надёжности 2,77 и 91,7% отражённых бросков. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 488 матчей.
Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» выставит на драфт отказов вратаря Кори Шнайдера.
- 10 октября 2020
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
05:52
-
05:29
-
02:14
-
01:17
-
00:39
-
00:33
-
00:33
-
00:18
-
00:17
-
00:11
- 9 октября 2020
-
23:59
-
23:35
-
23:29
-
23:17
-
23:09
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:37
-
22:29
-
22:28
-
22:14
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:07
-
20:59
-
20:58
-
20:30
-
20:22