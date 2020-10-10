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Генменеджер «Нью-Джерси» прокомментировал подписание Кори Кроуфорда

Генменеджер «Нью-Джерси» прокомментировал подписание Кори Кроуфорда
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд прокомментировал подписание 2-летнего контракта с 35-летним экс-голкипером «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфордом на сумму в $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).

«Мы очень рады привлечь Кори в нашу организацию, поскольку он является прирождённым победителем и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Мы будем надеяться, что он возьмет на себя руководящую роль в коллективе, а его присутствие окажет сильное влияние на наше молодое ядро. Думаю, уровень конкуренции и боевые способности Кроуфорда отразятся на всей группе игроков. Эта возможность также ставит перед ним новый вызов в карьере», — цитирует Фитцджеральда официальный сайт «Джерси».

В регулярном сезоне-2019/2020 Кори Кроуфорд провёл 40 встреч, в которых одержал 16 побед, имея коэффициент надёжности 2,77 и 91,7% отражённых бросков.

Кори Кроуфорд стал игроком «Нью-Джерси», подписав контракт на 2 года и $ 7,8 млн
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