Генменеджер «Нью-Джерси» прокомментировал подписание Кори Кроуфорда

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд прокомментировал подписание 2-летнего контракта с 35-летним экс-голкипером «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфордом на сумму в $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).
«Мы очень рады привлечь Кори в нашу организацию, поскольку он является прирождённым победителем и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Мы будем надеяться, что он возьмет на себя руководящую роль в коллективе, а его присутствие окажет сильное влияние на наше молодое ядро. Думаю, уровень конкуренции и боевые способности Кроуфорда отразятся на всей группе игроков. Эта возможность также ставит перед ним новый вызов в карьере», — цитирует Фитцджеральда официальный сайт «Джерси».
В регулярном сезоне-2019/2020 Кори Кроуфорд провёл 40 встреч, в которых одержал 16 побед, имея коэффициент надёжности 2,77 и 91,7% отражённых бросков.
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