«Анахайм» объявил о возвращении нападающего Дерека Гранта
30-летний канадский нападающий Дерек Грант подписал контракт с «Анахайм Дакс», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три года. Хоккеист будет зарабатывать $ 1,5 млн за сезон.
По ходу прошлого сезона Грант был обменян из «Анахайма» в «Филадельфию Флайерз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 56 матчей. Он забросил 15 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+1» и 30 минутах штрафного времени.
За карьеру в НХЛ хоккеист провёл 264 матча. Он забросил 31 шайбу и отдал 39 результативных передач при показателе полезности «-18» и 85 минутах штрафа. Ранее Грант защищал цвета «Оттавы Сенаторз», «Калгари Флэймз», «Баффало Сэйбрз», «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз».
Экс-защитник «Тампы» Шаттенкирк подписал контракт с «Анахаймом» на три года и $ 11,7 млн
- 10 октября 2020
-
09:51
-
09:27
-
08:47
-
08:30
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
05:52
-
05:29
-
02:14
-
01:17
-
00:39
-
00:33
-
00:33
-
00:18
-
00:17
-
00:11
- 9 октября 2020
-
23:59
-
23:35
-
23:29
-
23:17
-
23:09
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:37
-
22:29
-
22:28
-
22:14
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:07
Партнерский контент