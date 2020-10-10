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«Анахайм» объявил о возвращении нападающего Дерека Гранта

«Анахайм» объявил о возвращении нападающего Дерека Гранта
Хоккей / НХЛ 0

30-летний канадский нападающий Дерек Грант подписал контракт с «Анахайм Дакс», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три года. Хоккеист будет зарабатывать $ 1,5 млн за сезон.

По ходу прошлого сезона Грант был обменян из «Анахайма» в «Филадельфию Флайерз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 56 матчей. Он забросил 15 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+1» и 30 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ хоккеист провёл 264 матча. Он забросил 31 шайбу и отдал 39 результативных передач при показателе полезности «-18» и 85 минутах штрафа. Ранее Грант защищал цвета «Оттавы Сенаторз», «Калгари Флэймз», «Баффало Сэйбрз», «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз».

Экс-защитник «Тампы» Шаттенкирк подписал контракт с «Анахаймом» на три года и $ 11,7 млн
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