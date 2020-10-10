Экс-форвард «Аризоны» Хиностроза заключил контракт с «Флоридой»
26-летний американский нападающий Винни Хиностроза подписал контракт с «Флоридой Пантерз», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год. Хоккеист заработает $ 1 млн.
Минувший сезон нападающий провёл в составе «Аризоны Койотс». В регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 68 матчах, записав в актив 22 (5+17) очка при показателе полезности «+1» и 14 минутах штрафного времени. В 7 матчах плей-офф набрал два (0+2) очка.
За карьеру в НХЛ хоккеист в 246 матчах забросил 34 шайбы и отдал 66 результативных передач при показателе полезности «0» и 61 минуте штрафа. Хиностроза ранее защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс».
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Экс-форвард «Тампы» Вераге подписал контракт с «Флоридой» на два года и $ 1 млн за сезон
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