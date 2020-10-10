Вайсфельд: переизбыток игроков — это не очень хорошо. СКА придётся резать по живому

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал выступления питерского СКА молодёжным составом — из-за эпидемии в команде коронавируса играли дублеры.

«По первым матчам понравился Завгородний. СКА сейчас в весьма сложной ситуации. Скоро все лидеры выздоровеют и вернутся в состав. И что тогда? Любопытно посмотреть, как руководство «армейского» клуба и Валерий Брагин выйдут из положения. Как говорил Анатолий Тарасов, «иногда приходится резать мясо». Вот и СКА придётся резать по живому. Иного выхода у клуба просто нет.

Если в команде нет хороших игроков, это плохо. Но когда переизбыток, тоже не очень хорошо. Никогда не забуду, как, работая в «Торонто», разговорился со скаутами. Слышу: «Вот в «Детройте» сейчас проблема». Какая, думаю, проблема? «Ну, там же Айзерман — первый центр. А смотри, как сейчас Фёдоров играет. Вот и проблема». Не понимаю, привык по-советски мыслить: чем больше хороших игроков, тем лучше. Говорю: два классных центра — это же здорово. «Да, но как они теперь игровое время между собой поделят?»

Речь шла всего о двух классных игроках, и у менеджеров уже голова болела. А в СКА столько! И молодёжь себя неплохо показала, её бы в КХЛ продолжать наигрывать. И из-за океана ребята вернулись не для того, чтобы на лавке сидеть. И лидерам играть надо. Поневоле придётся, как говорят, непопулярные решения в отношении кого-то принимать», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».