Худобин: решение остаться в «Далласе» было лёгким, всегда хотел трёхлетнее соглашение

Российский голкипер Антон Худобин прокомментировал заключение нового контракта с клубом НХЛ «Даллас Старз».

«Это важно. Всегда хотел трёхлетнее соглашение. Перед подписанием контрактов с «Бостоном», «Каролиной», снова с «Бостоном» и затем здесь, с «Далласом», всегда рассчитывал на три года. Так что это действительно важный момент.

Счастлив, безумно счастлив. Все знали, что хочу остаться здесь. Сейчас знаю тут всё. Знаю, чего ожидать. Очень хорошо знаю Джеффа Риза, тренера вратарей «Старз». Знаю парней. Кто бы новый ни пришёл, это будет всего один, два или три новых игрока. И мне не нужно указывать в навигаторе, как добраться до того или иного ресторана. Всё здесь знаю, поэтому решение было действительно лёгким.

Сказал своему агенту, если нам не удастся заключить сделку с «Далласом», то он должен понимать, чего я хочу. Не хотел переходить куда-то только ради денег или количества лет в контракте. Хотел быть в команде, у которой есть шансы на победу, и я остался в ней. Это подписание означает, что у нас всё ещё есть шанс», — приводит слова Худобина пресс-служба лиги.