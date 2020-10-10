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Чистяков: на ближайшие два года в моих планах — только «Авангард» и КХЛ

Чистяков: на ближайшие два года в моих планах — только «Авангард» и КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков прокомментировал выступление в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате 19-летний хоккеист провёл 14 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+6».

«Пока это только небольшая заявка на постоянное место в составе «Авангарда», никакой эйфории точно нет. То, что сезон мне по силам начать в основе, начал понимать в летнем тренировочном лагере, когда команда получила большие нагрузки и мне казалось, что с ними справляюсь. Был в обойме во всех контрольных матчах. Стартовал регулярный чемпионат, а тренеры и партнёры по-прежнему доверяли. С каждым матчем игровое время увеличивается, каждый матч — бесценный опыт и учеба.

Драфт НХЛ? Было интересно, когда назовут Егора Чинахова, других друзей по лиге. Но больше следил за драфтом год назад, когда меня выбрал «Нэшвилл». В любом случае, на ближайшие год-два в планах — только «Авангард» и КХЛ. Нужно ещё много работать и прибавлять дома, в России.

Прочитал в Интернете, что в ноябре состоится первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Получить приглашение из национальной сборной от Валерия Брагина — огромная честь, но, если честно, пока чуть больше думаю о молодёжном чемпионате мира и сборе в Новогорске. Летом в Сочи из-за пандемии смотр молодых хоккеистов главный тренер молодёжки Игорь Ларионов был вынужден отменить, поэтому предстоящий сбор очень важен», — приводит слова Чистякова Russia-Hockey.ru.

Чинахов — о 21-м номере на драфте: надо доказать, что могу играть на таком высоком уровне
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