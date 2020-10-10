Форвард «Сент-Луиса» Томас — Крюгу: теперь мы стали лучшими друзьями?

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас прокомментировал переход в команду экс-защитника «Бостон Брюинз» Тори Крюга.

«Теперь мы стали лучшими друзьями?» — написал Томас в своём «твиттере».

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2019 Крюг провёл сокрушительный силовой приём на Томасе. Санкций по отношению к игроку «Бостона» не последовало. После того столкновения нападающий пропустил четыре матча.

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Контракт с Крюгом заключён сроком на 7 лет на общую сумму $ 45,5 млн ($ 6,5 млн в год). Последний контракт с «Бостоном» Крюг подписал в 2016 году сроком на 4 года на сумму $ 21 млн ($ 5,25 млн). В НХЛ на его счету 523 матча, в которых Тори набрал 337 (67+270) очков при коэффициенте полезности «+23».