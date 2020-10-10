Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Сент-Луиса» Томас — Крюгу: теперь мы стали лучшими друзьями?

Форвард «Сент-Луиса» Томас — Крюгу: теперь мы стали лучшими друзьями?
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас прокомментировал переход в команду экс-защитника «Бостон Брюинз» Тори Крюга.

«Теперь мы стали лучшими друзьями?» — написал Томас в своём «твиттере».

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2019 Крюг провёл сокрушительный силовой приём на Томасе. Санкций по отношению к игроку «Бостона» не последовало. После того столкновения нападающий пропустил четыре матча.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Контракт с Крюгом заключён сроком на 7 лет на общую сумму $ 45,5 млн ($ 6,5 млн в год). Последний контракт с «Бостоном» Крюг подписал в 2016 году сроком на 4 года на сумму $ 21 млн ($ 5,25 млн). В НХЛ на его счету 523 матча, в которых Тори набрал 337 (67+270) очков при коэффициенте полезности «+23».

«Сент-Луис» подписал 7-летний контракт на $ 45,5 млн с защитником Тори Крюгом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020