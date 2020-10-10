Буше: чувствую себя хорошо и полностью готов к матчу с «Сибирью»
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше сообщил, что полностью восстановился и готов выйти на матч регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью».
«Чувствую себя хорошо. Всю неделю много катался и сейчас полностью готов. Смотреть матчи своей команды со стороны — мало приятного. Самочувствие было хорошим, а играть не мог. Ребята — молодцы: за время моего отсутствия выиграли четыре матча из пяти. Сейчас тренируемся в одном звене с Семёновым, Костиным и Грицюком. Мы хорошо сработались, здорово двигаем шайбу», — приводит слова Буше пресс-служба клуба.
Матч «Авангард» — «Сибирь» состоится сегодня, 10 октября, в Балашихе стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало встречи — в 17:30 мск.
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