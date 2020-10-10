Робинсон, Попов и Лайпсик не попали в состав ЦСКА на матч с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 10 октября. Начало — в 14:30 мск.
В заявке московского клуба отсутствуют Мэт Робинсон, Александр Попов и Брендан Лайпсик. Вернулись в состав «армейцев» Всеволод Скотников, Никита Коростелёв и Кирилл Максимов.
«Салават Юлаев»:
Скрынник (Выприцкий);
Бирюков — Ларсен, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;
Алексеев — Коробов, Пустозёров — Алалыкин — Баранов;
Мухамадуллин — Семёнов, Солодухин — Картаев — Лукин;
Лисовец — Коледов, Скориков — Шевченко — Кузьмин.
ЦСКА:
Шарыченков (Скотников);
Рыков — Науменков, Голдобин — Кемпе — Локтионов;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Сергеев, Мингачёв — Андронов — Карнаухов;
Голощапов, Коростелёв — Светлаков — Максимов.
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