Робинсон, Попов и Лайпсик не попали в состав ЦСКА на матч с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 10 октября. Начало — в 14:30 мск.

В заявке московского клуба отсутствуют Мэт Робинсон, Александр Попов и Брендан Лайпсик. Вернулись в состав «армейцев» Всеволод Скотников, Никита Коростелёв и Кирилл Максимов.

«Салават Юлаев»:

Скрынник (Выприцкий);

Бирюков — Ларсен, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;

Алексеев — Коробов, Пустозёров — Алалыкин — Баранов;

Мухамадуллин — Семёнов, Солодухин — Картаев — Лукин;

Лисовец — Коледов, Скориков — Шевченко — Кузьмин.

ЦСКА:

Шарыченков (Скотников);

Рыков — Науменков, Голдобин — Кемпе — Локтионов;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Сергеев, Мингачёв — Андронов — Карнаухов;

Голощапов, Коростелёв — Светлаков — Максимов.