Армстронг: «Аризона» очень дорого заплатила, чтобы Холл появился в команде

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг поделился мнением о ситуации с форвардом Тейлором Холлом, который вышел на рынок свободных агентов.

«Тейлор — очень хороший хоккеист. Знаю, клуб очень дорого заплатил, чтобы он появился в нашей команде. Но нам нужно двигаться вперёд, мы расстаемся по взаимному согласию. Думаю, ему лучше выйти на рынок свободных агентов, а нам двигаться своим путем, оценив наши возможности и усилив состав на некоторых позициях», — приводит слова Армстронга пресс-служба лиги.

Прошедший сезон Холл начинал в «Нью-Джерси Дэвилз». В середине декабря 2019 года нападающего обменяли в «Аризону Койотс» на трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. В 65 встречах регулярного чемпионата он набрал 52 (16+36) очка.