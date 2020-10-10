Худобин — об операции на руке: надо было заменить нерв, восстановлюсь за месяц

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал об операции на руке, которую он перенёс после завершения сезона.

«В руке нужно было кое-что исправить. Надо было заменить нерв, чтобы я мог снова чувствовать два пальца. Это не было чем-то серьёзным, и операция была небольшая. Восстановлюсь примерно за месяц.

Два пальца онемели и были слабыми, поэтому пришлось разобраться, как держать клюшку. Не мог вложить всю силу в бросок, поэтому нужно было придумать, как взаимодействовать с защитниками, когда нужно было сделать пас. Но в остальном всё хорошо. У меня же есть ещё три пальца, поэтому играл тремя пальцами. Но всё же это недостаточно хорошо», – приводит слова Худобина пресс-служба лиги.