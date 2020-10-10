Вайсфельд: Макеев — хороший финишёр. Выбор позиции и чувство гола — его сильные качества

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал игру нападающего «Автомобилиста» Алексея Макеева, который является лучшим бомбардиром КХЛ. В 14 матчах форвард набрал 16 (10+6) очков.

«28 лет — как раз наилучший возраст для хоккеиста, расцвет мастерства. Кроме того, Макеев — очень хороший финишёр, здорово завершает атаки. Выбор позиции, чувство гола, последний бросок — самые сильные его качества.

Посмотрим на его партнеров? Голышев и Дацюк, который, наверное, уже 32-ю молодость переживает. Никто не будет спорить, это большие мастера. И отличные распасовщики в том числе. Уже говорил, Павлу важно находиться в хорошей физической форме, к его мастерству вообще никаких вопросов. Сейчас у Дацюка, видимо, со здоровьем все в порядке. Хотя мало кто ожидал, что он сможет в 42 года показывать такой уровень. Голышев тоже набрал форму после того, как переболел коронавирусом.

Получается, это звено пока переигрывает легионеров «Автомобилиста». Хотя в уральском клубе как раз таких уж ярко выраженных лидеров нет, там многие забивают Ну кто сейчас ключевой игрок «Автомобилиста»? Разве что голкипер Коварж», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».