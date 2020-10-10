«Северсталь» одержала седьмую победу в сезоне, в гостях обыграв «Барыс»

Череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:2.



На 27-й секунде встречи Игорь Гераськин с передачи Кирилла Капустина вывел гостей вперёд. Спустя всего две с половиной минуты Адам Лишка с передач Егора Яковлева и Кирилла Адамчука удвоил преимущество череповчан. А в середине игрового отрезка Лишка оформил дубль. Ему ассистировали Егор Морозов и Тимур Каримов. Следующего гола болельщиком пришлось ждать до середины второго периода, когда Егор Петухов с передач Алихана Асетова и Дмитрия Гуркова отыграл одну шайбу. Спустя 48 секунд Кёртис Валк сократил отставание до минимума. Ему ассистировали Джесси Блэкер и Никита Михайлис. Однако на большее хозяев не хватило.

Следующую встречу «Северсталь» проведёт 15 октября. Череповчане примут «Трактор». «Барыс» 12 октября сыграет с «Салаватом Юлаевым».