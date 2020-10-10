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«Северсталь» одержала седьмую победу в сезоне, в гостях обыграв «Барыс»

«Северсталь» одержала седьмую победу в сезоне, в гостях обыграв «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

На 27-й секунде встречи Игорь Гераськин с передачи Кирилла Капустина вывел гостей вперёд. Спустя всего две с половиной минуты Адам Лишка с передач Егора Яковлева и Кирилла Адамчука удвоил преимущество череповчан. А в середине игрового отрезка Лишка оформил дубль. Ему ассистировали Егор Морозов и Тимур Каримов. Следующего гола болельщиком пришлось ждать до середины второго периода, когда Егор Петухов с передач Алихана Асетова и Дмитрия Гуркова отыграл одну шайбу. Спустя 48 секунд Кёртис Валк сократил отставание до минимума. Ему ассистировали Джесси Блэкер и Никита Михайлис. Однако на большее хозяев не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2020, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Гераськин (Капустин) – 00:27' (5x5)   0:2 Лишка (Яковлев, Адамчук) – 03:06' (5x5)   0:3 Лишка (Морозов, Каримов) – 11:27' (5x5)   1:3 Петухов (Асетов, Гурков) – 30:29' (5x5)   2:3 Валк (Лилья, Блэкер) – 31:17' (5x5)

Следующую встречу «Северсталь» проведёт 15 октября. Череповчане примут «Трактор». «Барыс» 12 октября сыграет с «Салаватом Юлаевым».

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