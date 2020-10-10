ЦСКА одержал седьмую победу подряд, в Уфе обыграв «Салават Юлаев»

Московский ЦСКА в гостях обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 4:2.



В середине первого периода Богдан Киселевич вывел столичный клуб вперёд, ему ассистировали Максим Мамин и Константин Окулов. В конце игрового отрезка защитник Филип Ларсен с передач Родиона Амирова и Дмитрия Кугрышева сравнял счёт, реализовав численное большинство. В середине второго периода Сергей Андронов с передачи Артёма Сергеева вновь вывел москвичей вперёд, однако спустя три минуты Михаил Воробьёв восстановил равновесие, забросил шайбу в большинстве. По второму очку получили Кугрышев и Ларсен. Тем не менее в конце периода Марио Кемпе с передач Андрея Светлакова и Николая Голдобина в третий раз в матче вывел ЦСКА вперёд. В третьем периода Сергеев забросил четвёртую шайбу гостей, тем самым установив итоговый счёт.

В следующей встрече ЦСКА встретится в Магнитогорске с «Металлургом», а «Салават» примет «Барыс». Оба матча пройдут 12 октября.