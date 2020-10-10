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ЦСКА одержал седьмую победу подряд, в Уфе обыграв «Салават Юлаев»

ЦСКА одержал седьмую победу подряд, в Уфе обыграв «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА в гостях обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 4:2.

В середине первого периода Богдан Киселевич вывел столичный клуб вперёд, ему ассистировали Максим Мамин и Константин Окулов. В конце игрового отрезка защитник Филип Ларсен с передач Родиона Амирова и Дмитрия Кугрышева сравнял счёт, реализовав численное большинство. В середине второго периода Сергей Андронов с передачи Артёма Сергеева вновь вывел москвичей вперёд, однако спустя три минуты Михаил Воробьёв восстановил равновесие, забросил шайбу в большинстве. По второму очку получили Кугрышев и Ларсен. Тем не менее в конце периода Марио Кемпе с передач Андрея Светлакова и Николая Голдобина в третий раз в матче вывел ЦСКА вперёд. В третьем периода Сергеев забросил четвёртую шайбу гостей, тем самым установив итоговый счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2020, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Киселевич (Мамин, Окулов) – 09:34' (5x5)   1:1 Ларсен (Амиров, Кугрышев) – 17:04' (5x4)   1:2 Андронов (Сергеев) – 27:29' (5x5)   2:2 Воробьёв (Кугрышев, Ларсен) – 30:49' (5x4)   2:3 Кемпе (Светлаков, Голдобин) – 37:49' (5x4)   2:4 Сергеев (Кемпе, Рыков) – 48:35' (5x5)

В следующей встрече ЦСКА встретится в Магнитогорске с «Металлургом», а «Салават» примет «Барыс». Оба матча пройдут 12 октября.

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