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Вадим Шипачёв пропускает встречу с «Локомотивом» из-за недомогания

Вадим Шипачёв пропускает встречу с «Локомотивом» из-за недомогания
Хоккей / КХЛ 0

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв пропускает встречу регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» из-за недомогания, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

«Шипачёв принял участие в утренней раскатке, однако ближе к началу встречи почувствовал недомогание. Решением тренерского и медицинского штабов московского «Динамо» было принято решение не выпускать Вадима Шипачёва на встречу. Его место в первом звене займет Иван Игумнов. В качестве капитана в этой встрече выступит Андрей Миронов», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

Напомним, после первого периода матча московского «Динамо» и «Локомотива» счёт 1:0 в пользу бело-голубых. Единственную шайбу на исходе 14-й минуты забросил Егор Брызгалов.

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