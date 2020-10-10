19-летний Брызгалов забил первый гол в КХЛ. Это была его единственная смена в периоде

Форвард московского «Динамо» Егор Брызгалов в матче с ярославским «Локомотивом» забросил первую шайбу в КХЛ. Это произошло в середине первого периода при счёте 0:0.
Примечательно, что это была его единственная смена за период. Прежде нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин получил небольшое повреждение, когда шайба попала ему в лицо. 19-летний Брызгалов заменил чешского форварда в звене и сразу же забил.
Дмитрий Кагарлицкий отобрал шайбу у защитников «Локомотива», ушёл за ворота, откуда сделал пас на ближнюю штангу. Брызгалов бросил в касание и пробил голкипера «железнодорожников» Эдди Паскуале, открыв счёт во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В матче перерыв. «Динамо» выигрывает — 1:0.
- 10 октября 2020
-
18:53
-
18:36
-
18:24
-
17:59
-
17:48
-
17:17
-
16:58
-
16:45
-
16:39
-
16:18
-
15:47
-
15:04
-
14:53
-
14:44
-
13:52
-
13:15
-
13:08
-
12:45
-
12:29
-
11:53
-
11:35
-
10:55
-
10:46
-
10:39
-
09:51
-
09:27
-
08:47
-
08:30
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
05:52
-
05:29
-
02:14
-
01:17