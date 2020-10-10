19-летний Брызгалов забил первый гол в КХЛ. Это была его единственная смена в периоде

Форвард московского «Динамо» Егор Брызгалов в матче с ярославским «Локомотивом» забросил первую шайбу в КХЛ. Это произошло в середине первого периода при счёте 0:0.



Примечательно, что это была его единственная смена за период. Прежде нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин получил небольшое повреждение, когда шайба попала ему в лицо. 19-летний Брызгалов заменил чешского форварда в звене и сразу же забил.

Дмитрий Кагарлицкий отобрал шайбу у защитников «Локомотива», ушёл за ворота, откуда сделал пас на ближнюю штангу. Брызгалов бросил в касание и пробил голкипера «железнодорожников» Эдди Паскуале, открыв счёт во встрече.

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В матче перерыв. «Динамо» выигрывает — 1:0.