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18-летний Ахтямов, задрафтованный «Торонто» под 106-м номером, дебютировал в КХЛ

18-летний Ахтямов, задрафтованный «Торонто» под 106-м номером, дебютировал в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов дебютировал за казанский клуб в первом татарстанском дерби нынешнего сезона КХЛ.

В середине второго периода при счёте 1:1 голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов был заменён. Вместо него вышел 18-летний Ахтямов, для которого эта встреча стала дебютной в КХЛ. Прежде на счету молодого голкипера было два матча в запасе — с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1) и подольским «Витязем» (3:2 Б).

Напомним, на драфте НХЛ 2020 года Ахтямов был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 106-м номером. Голкипер казанцев, на счету которого на тот момент не было матчей за основную команду «Ак Барса», стал тринадцатым россиянином на проходящем драфте.

К середине второго периода казанцы выигрывают у «Нефтехимика» со счётом 2:1.

«Торонто» задрафтовало вратаря «Ак Барса» Ахтямова под 106-м номером
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