18-летний Ахтямов, задрафтованный «Торонто» под 106-м номером, дебютировал в КХЛ
Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов дебютировал за казанский клуб в первом татарстанском дерби нынешнего сезона КХЛ.
В середине второго периода при счёте 1:1 голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов был заменён. Вместо него вышел 18-летний Ахтямов, для которого эта встреча стала дебютной в КХЛ. Прежде на счету молодого голкипера было два матча в запасе — с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1) и подольским «Витязем» (3:2 Б).
Напомним, на драфте НХЛ 2020 года Ахтямов был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 106-м номером. Голкипер казанцев, на счету которого на тот момент не было матчей за основную команду «Ак Барса», стал тринадцатым россиянином на проходящем драфте.
К середине второго периода казанцы выигрывают у «Нефтехимика» со счётом 2:1.
«Торонто» задрафтовало вратаря «Ак Барса» Ахтямова под 106-м номером
- 10 октября 2020
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