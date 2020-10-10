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«Бостон» заключил соглашение с 31-летним нападающим Крэйгом Смитом на три года и $ 9,3 млн

«Бостон» заключил соглашение с 31-летним нападающим Крэйгом Смитом на три года и $ 9,3 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» заключил контракт с 31-летним нападающим Крэйгом Смитом, сообщается на официальном сайте бостонской команды.

Соглашение с американцем подписано на три года. За сезон Смит будет получать $ 3,1 млн. Общая сумма сделки составит $ 9,3 млн.

Минувший сезон нападающий провёл в «Нэшвилл Предаторз». Принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 18 шайб и сделав 13 результативных передач при показателе полезности «+18» и 34 минутах штрафного времени. В НХЛ форвард в 661 матче набрал 330 (162+168) очков при показателе полезности «+67» и 264 минутах штрафного времени.

Смит был выбран «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом раунде на драфте НХЛ в 2009 году под общим 98-м номером.

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