«Бостон» заключил соглашение с 31-летним нападающим Крэйгом Смитом на три года и $ 9,3 млн
«Бостон Брюинз» заключил контракт с 31-летним нападающим Крэйгом Смитом, сообщается на официальном сайте бостонской команды.
Соглашение с американцем подписано на три года. За сезон Смит будет получать $ 3,1 млн. Общая сумма сделки составит $ 9,3 млн.
Минувший сезон нападающий провёл в «Нэшвилл Предаторз». Принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 18 шайб и сделав 13 результативных передач при показателе полезности «+18» и 34 минутах штрафного времени. В НХЛ форвард в 661 матче набрал 330 (162+168) очков при показателе полезности «+67» и 264 минутах штрафного времени.
Смит был выбран «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом раунде на драфте НХЛ в 2009 году под общим 98-м номером.
«Сент-Луис» подписал 7-летний контракт на $ 45,5 млн с защитником Тори Крюгом
- 10 октября 2020
-
18:53
-
18:36
-
18:24
-
17:59
-
17:48
-
17:17
-
16:58
-
16:45
-
16:39
-
16:18
-
15:47
-
15:04
-
14:53
-
14:44
-
13:52
-
13:15
-
13:08
-
12:45
-
12:29
-
11:53
-
11:35
-
10:55
-
10:46
-
10:39
-
09:51
-
09:27
-
08:47
-
08:30
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
05:52
-
05:29
-
02:14
-
01:17
Партнерский контент