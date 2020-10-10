«Локомотив» отыгрался с 0:2 и переиграл московское «Динамо» в овертайме

Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2.
В середине первого периода 19-летний Егор Брызгалов с передачи Дмитрия Кагарлицкого вывел гостей вперёд. На 5-й минуте второго игрового отрезка Дмитрий Яшкин увеличил преимущество бело-голубых, реализовав численное большинство. Ему ассистировал Юусо Хиетанен. Спустя две с половиной минуты Никита Черепанов с передач Георгия Иванова и Артура Каюмова сократил отставание «железнодорожников» до минимума, а в конце периода Денис Алексеев и вовсе сравнял счёт. Ему ассистировал Артём Ильенко. Победную шайбу в овертайме забросил Атте Охтамаа.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующей встрече «Локомотив» встретится в Финляндии с «Йокеритом», а «Динамо» отправится в Санкт-Петербург на матч со СКА. Обе встречи пройдут 12 октября.
- 10 октября 2020
-
20:35
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
19:51
-
19:47
-
19:31
-
19:25
-
18:53
-
18:36
-
18:24
-
17:59
-
17:48
-
17:17
-
16:58
-
16:45
-
16:39
-
16:18
-
15:47
-
15:04
-
14:53
-
14:44
-
13:52
-
13:15
-
13:08
-
12:45
-
12:29
-
11:53
-
11:35
-
10:55
-
10:46
-
10:39
-
09:51
-
09:27
-
08:47