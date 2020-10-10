«Локомотив» отыгрался с 0:2 и переиграл московское «Динамо» в овертайме

Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2.



В середине первого периода 19-летний Егор Брызгалов с передачи Дмитрия Кагарлицкого вывел гостей вперёд. На 5-й минуте второго игрового отрезка Дмитрий Яшкин увеличил преимущество бело-голубых, реализовав численное большинство. Ему ассистировал Юусо Хиетанен. Спустя две с половиной минуты Никита Черепанов с передач Георгия Иванова и Артура Каюмова сократил отставание «железнодорожников» до минимума, а в конце периода Денис Алексеев и вовсе сравнял счёт. Ему ассистировал Артём Ильенко. Победную шайбу в овертайме забросил Атте Охтамаа.

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В следующей встрече «Локомотив» встретится в Финляндии с «Йокеритом», а «Динамо» отправится в Санкт-Петербург на матч со СКА. Обе встречи пройдут 12 октября.