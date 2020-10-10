«Нефтехимик» одержал победу в татарстанском дерби, Ахтямов дебютировал за «Ак Барс»

Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 3:2.
Первый период оказался безголевым. Во втором хозяева быстро открыли счёт. Владимир Галузин с передач Андрея Костицына и Отсо Рантакари реализовал большинство. Спустя 45 секунд казанцы сравняли счёт усилиями Александра Бурмистрова. Ему ассистировали Андрей Педан и Михаил Глухов. После этого голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов уступил место Артуру Ахтямову. Это дебютный матч Артура в КХЛ. В середине периода Стефан Да Коста вывел казанцев вперёд. Через минуту «Нефтехимик» получил право на буллит, однако Ильдар Шиксатдаров не смог переиграть Ахтямова. Тем не менее хозяева вскоре смогли сравнять счёт — шайбу забросил Марат Хайруллин. Победный гол в овертайме забил Павел Порядин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 13 октября с «Трактором». «Нефтехимик» 16 октября встретится с «Металлургом».
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