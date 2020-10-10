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«Нефтехимик» одержал победу в татарстанском дерби, Ахтямов дебютировал за «Ак Барс»

«Нефтехимик» одержал победу в татарстанском дерби, Ахтямов дебютировал за «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

Первый период оказался безголевым. Во втором хозяева быстро открыли счёт. Владимир Галузин с передач Андрея Костицына и Отсо Рантакари реализовал большинство. Спустя 45 секунд казанцы сравняли счёт усилиями Александра Бурмистрова. Ему ассистировали Андрей Педан и Михаил Глухов. После этого голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов уступил место Артуру Ахтямову. Это дебютный матч Артура в КХЛ. В середине периода Стефан Да Коста вывел казанцев вперёд. Через минуту «Нефтехимик» получил право на буллит, однако Ильдар Шиксатдаров не смог переиграть Ахтямова. Тем не менее хозяева вскоре смогли сравнять счёт — шайбу забросил Марат Хайруллин. Победный гол в овертайме забил Павел Порядин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 13 октября с «Трактором». «Нефтехимик» 16 октября встретится с «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Галузин (Костицын, Рантакари) – 24:52' (5x4)   1:1 Бурмистров (Педан, Глухов) – 25:37' (5x5)   1:2 Да Коста (Азеведу) – 29:44' (5x5)   2:2 Хайруллин (Шиксатдаров, Гудачек) – 34:15' (5x5)   3:2 Порядин – 60:28' (3x3)
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