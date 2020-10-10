«Авангард» всухую обыграл «Сибирь». Бобков оформил шат-аут, у Шумакова дубль

Омский «Авангард» в Балашихе обыграл «Сибирь». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:0.



На шестой минуте встречи омская команда вышла вперёд. Рид Буше с передачи Сергея Толчинского и Оливера Каски вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. Менее чем через минуту «Авангард» увеличил преимущество. Сергей Шумаков, получив передачу от Александра Хохлачёва, обыграл голкипера «Сибири» Антона Красоткина и, уже падая, протолкнул шайбу в ворота. После этого новосибирский клуб заменил вратаря, выпустив Алексея Красикова. Однако в начале третьего периода и в его воротах побывала шайба — забросил Корбан Найт. Каски и Толчинский набрали по второму очку за результативные передачи. В конце встрече Шумаков установил итоговый счёт встречи. У Игоря Бобкова — шат-аут.

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Следующую встречу «Авангард» проведёт с «Сочи», а «Сибирь» — с «Торпедо». Оба матча состоятся 12 октября.