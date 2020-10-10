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Крикунов: не скажу, что Муранов ошибается больше всех в «Динамо». Там и Панкратов есть

Крикунов: не скажу, что Муранов ошибается больше всех в «Динамо». Там и Панкратов есть
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

«Начали матч не очень хорошо, нахватали удалений, два раза играли втроём против пятерых. Выстояли в меньшинстве, бились, боролись. Потом забили два гола, казалось, всё должно быть нормально. Но во втором периоде пропустили пару голов. К сожалению, в овертайме ошиблись, получили третий гол. Мы не доиграли матч до конца.

Думаю, Шипачёв сыграет в следующем матче. Брызгалов подменил Яшкина, когда тому зашивали лицо. В следующем матче уже будет играть.

Не скажу, что Муранов ошибается больше всех в команде. У меня там есть и Панкратов, который ошибается. Но у меня нет других центральных нападающих. Все, кто есть, сегодня были на льду.

Зайцев тоже много ошибается? Ну, Зайцев — такой игрок… Кстати, мы не думаем, что первое удаление ему дали по делу. Там был сомнительный момент. Во втором эпизоде, возможно, фолил.

По игрокам из ВХЛ есть сложности с переоформлением контрактов. У Раисова односторонний контракт ВХЛ. Нужно переделывать. Хороший игрок, надо только моторного хоккеиста найти им на правый край. Вполне возможно, после перерыва они появятся», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и переиграл московское «Динамо» в овертайме
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