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Ни один клуб НХЛ не забрал форварда «Тампы» Тайлера Джонсона с драфта отказов

Ни один клуб НХЛ не забрал форварда «Тампы» Тайлера Джонсона с драфта отказов
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон прошёл процедуру драфта отказов. Ни один клуб НХЛ не заинтересовался игроком, сообщает корреспондент агентства Associated Press Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в контракте Джонсона есть полный запрет на обмен, который связывает его с «Лайтнинг» до конца сезона-2023/2024. Заработная плата Джонсона составляет $ 5 млн в год. В минувшем сезоне в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 31 очко.

«Тампе» было необходимо принять решение о своей платёжной ведомости на будущий год. В настоящее время у обладателя Кубка Стэнли имеется чуть более $ 5 млн свободного места в ведомости на следующий сезон.

Напомним, несколько игроков основного состава «Лайтнинг», в частности Михаил Сергачёв и Энтони Чирелли, являются ограниченно свободными агентами.

«Тампа» выставила Тайлера Джонсона на драфт отказов
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