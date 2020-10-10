Ни один клуб НХЛ не забрал форварда «Тампы» Тайлера Джонсона с драфта отказов

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон прошёл процедуру драфта отказов. Ни один клуб НХЛ не заинтересовался игроком, сообщает корреспондент агентства Associated Press Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в контракте Джонсона есть полный запрет на обмен, который связывает его с «Лайтнинг» до конца сезона-2023/2024. Заработная плата Джонсона составляет $ 5 млн в год. В минувшем сезоне в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 31 очко.
«Тампе» было необходимо принять решение о своей платёжной ведомости на будущий год. В настоящее время у обладателя Кубка Стэнли имеется чуть более $ 5 млн свободного места в ведомости на следующий сезон.
Напомним, несколько игроков основного состава «Лайтнинг», в частности Михаил Сергачёв и Энтони Чирелли, являются ограниченно свободными агентами.
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