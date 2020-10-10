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Экс-защитник «Торонто» Бэрри близок к подписанию контракта на $ 4 млн с «Эдмонтоном»

Экс-защитник «Торонто» Бэрри близок к подписанию контракта на $ 4 млн с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Тайсон Бэрри близок к подписанию контракта с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что 29-летний канадец подпишет однолетнее соглашение на $ 4 млн.

Минувший сезон Бэрри провёл в «Торонто Мэйпл Лифс». Канадский защитник принял участие в 70 встречах, забросив пять шайб и сделав 34 результативные передачи при показателе полезности «–7» и 16 минутах штрафного времени. Помимо «Торонто», в НХЛ Бэрри выступал за «Колорадо Эвеланш». В Национальной хоккейной лиге защитник принял участие в 554 матчах, забросив 80 шайб и сделав 266 результативных передач при показателе полезности «–66» и 179 минутах штрафного времени.

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