Защитник Бэрри подписал однолетнее соглашение с «Эдмонтоном» на $ 3,75 млн
Защитник Тайсон Бэрри подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает официальная страница «нефтяников» в «Твиттере».
29-летний канадец подписал однолетнее соглашение на $ 3,75 млн. Ранее сообщалось, что заработная плата защитника составит $ 4 млн.
Минувший сезон Бэрри провёл в «Торонто Мэйпл Лифс». Канадский защитник принял участие в 70 встречах, забросив пять шайб и сделав 34 результативные передачи при показателе полезности «–7» и 16 минутах штрафного времени. Помимо «Торонто», в НХЛ Бэрри выступал за «Колорадо Эвеланш». В Национальной хоккейной лиге защитник принял участие в 554 матчах, забросив 80 шайб и сделав 266 результативных передач при показателе полезности «–66» и 179 минутах штрафного времени.
Экс-защитник «Торонто» Бэрри близок к подписанию контракта на $ 4 млн с «Эдмонтоном»
- 10 октября 2020
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:36
-
21:17
-
21:09
-
20:54
-
20:35
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
19:51
-
19:47
-
19:31
-
19:25
-
18:53
-
18:36
-
18:24
-
17:59
-
17:48
-
17:17
-
16:58
-
16:45
-
16:39
-
16:18
-
15:47
-
15:04
-
14:53
-
14:44
-
13:52
-
13:15
-
13:08
-
12:45
-
12:29
-
11:53
Партнерский контент