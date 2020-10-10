Пьетранджело прилетел в Лас-Вегас. Он может перейти в «Голден Найтс»

Защитник Алекс Пьетранджело может продолжить карьеру в «Вегас Голден Найтс». 30-летний канадец прилетел в Лас-Вегас, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Пьетранджело находится в статусе неограниченно свободного агента после отказа продлевать контракт с «Сент-Луис Блюз».
Канадец был задрафтован «блюзменами» в 2008 году в первом раунде под общим 4-м номером. С тех пор он выступал в составе «блюзменов» на протяжении 12 сезонов. На его счету 758 встреч в НХЛ, за которые он набрал 450 (109+341) очков и заработал показатель полезности «+77». В текущем сезоне он провёл 70 игр, набрав 52 (16+36) очка при коэффициенте полезности «+11».
В 2013 году канадский защитник подписал 7-летнее соглашение с «Сент-Луисом» с зарплатой $ 6,5 млн за сезон (общая сумма контракта — $ 45,5 млн).
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