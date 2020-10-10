Койву подписал однолетний контракт с «Коламбусом» на $ 1,5 млн

Финский нападающий Микко Койву подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщил в своём «твиттере» обозреватель Sportsnet 650 Рик Даливаль.



37-летний форвард подписал однолетнее соглашение на $ 1,5 млн.



Койву всю карьеру в Северной Америке провёл только в одной команде — в «Миннесоте Уайлд», за которую дебютировал в сезоне-2005/2006. Микко был капитаном команды с 2009 года. Всего в НХЛ форвард провёл 1028 матчей, в которых забросил 205 шайб и сделал 504 результативные передачи при показателе полезности «+70» и 592 минутах штрафного времени. Кроме того, на счету Койву 59 встреч в плей-офф НХЛ, в которых он забил 11 голов и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «–18» и 38 минутах штрафа.

Микко Койву покинет «Миннесоту» после 15 лет в клубе