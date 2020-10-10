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38-летний Смит ещё на год останется в «Эдмонтоне», он подписал контракт на $ 2 млн

38-летний Смит ещё на год останется в «Эдмонтоне», он подписал контракт на $ 2 млн
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Майк Смит подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на официальной странице «нефтяников» в «Твиттере».

Отмечается, что 38-летний канадец подписал однолетнее соглашение. Заработная плата голкипера составит $ 2 млн.

Минувший сезон Майк Смит провёл в «Эдмонтоне». Канадский вратарь принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ, одержав победу в 19 из них. Процент отражённых бросков составил 90,2. Голкипер пропускал 2,95 шайбы за матч.

За карьеру в НХЛ Смит успел поиграть за «Калгари Флэймз», «Аризону Котойс», «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В Национальной хоккейной лиге сыграл 610 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав победу в 262 из них. Процент отражённых бросков составил 91,1. Голкипер пропускал 2,71 шайбы за матч.

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