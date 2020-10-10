38-летний Смит ещё на год останется в «Эдмонтоне», он подписал контракт на $ 2 млн

Голкипер Майк Смит подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на официальной странице «нефтяников» в «Твиттере».
Отмечается, что 38-летний канадец подписал однолетнее соглашение. Заработная плата голкипера составит $ 2 млн.
Минувший сезон Майк Смит провёл в «Эдмонтоне». Канадский вратарь принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ, одержав победу в 19 из них. Процент отражённых бросков составил 90,2. Голкипер пропускал 2,95 шайбы за матч.
За карьеру в НХЛ Смит успел поиграть за «Калгари Флэймз», «Аризону Котойс», «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В Национальной хоккейной лиге сыграл 610 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав победу в 262 из них. Процент отражённых бросков составил 91,1. Голкипер пропускал 2,71 шайбы за матч.
- 10 октября 2020
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:36
-
21:17
-
21:09
-
20:54
-
20:35
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
19:51
-
19:47
-
19:31
-
19:25
-
18:53
-
18:36
-
18:24
-
17:59
-
17:48
-
17:17
-
16:58
-
16:45
-
16:39
-
16:18
-
15:47
-
15:04
-
14:53
-
14:44
-
13:52
-
13:15
-
13:08
-
12:45
-
12:29
-
11:53