Игроки «Рейнджерс» Строум и Деанджело подали в арбитраж

Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс», 27-летний нападающий Райан Строум и 24-летний защитник Тони Деанджело, подали в арбитраж, сообщает эксперт канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».
Первый день слушаний запланирован на 20 октября.
В минувшем сезоне 27-летний Строум стал третьим бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Канадский форвард забросил 18 шайб и сделал 41 результативную передачу в 70 матчах регулярного чемпионата.
Защитник Деанджело принял участие в 68 встречах «регулярки», забросив 15 шайб и сделав 38 результативных передач при показателе полезности «+12» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету американца три матча, в которых отдал одну результативную передачу при коэффициенте полезности «-6».
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