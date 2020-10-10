Форвард «Торонто» Илья Михеев подал иск в арбитраж

Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев подал исковое заявление в арбитраж, сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что «Торонто» сделало квалификационное предложение 25-летнему российскому форварду Илье Михееву, который является ограниченно свободным агентом. Контракт новичка, подписанный с «Торонто» 6 мая 2019 года, истёк по окончании сезона-2019/2020.



В минувшем сезоне Михеев принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В плей-офф Михеев сыграл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился и заработал общий показатель полезности «–1».

«Торонто» сделал квалификационное предложение Илье Михееву