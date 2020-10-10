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«Сан-Хосе» переподписал контракт форвардом Лабанком на 4 года и $ 18,9 млн

«Сан-Хосе» переподписал контракт форвардом Лабанком на 4 года и $ 18,9 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Сан-Хосе Шаркс» продлил контракт с 24-летним форвардом Кевином Лабанком, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Соглашение с американским нападающим заключено на четыре года. В среднем за сезон Лабанк будет получать $ 4,725 млн. Общая сумма сделки составит $ 18,9 млн.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 14 шайб и сделав 19 результативных передач при показателе полезности «-33» и 38 минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Лабанка 284 матча, в которых он набрал 149 (50+99) очков при коэффициенте полезности «-31» и 128 минутах штрафа. Американец был задрафтован «Сан-Хосе Шаркс» в 2014 году под общим 171-м номером.

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