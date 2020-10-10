«Нэшвилл» обменял Остина Уотсона в «Оттаву» на драфт-пик
«Нэшвилл Предаторз» обменял 28-летнего нападающего Остина Уотсона в «Оттаву Сенаторз» на право выбора в четвёртом раунде драфта-2021, сообщается на официальном сайте «сенаторов».
Напомним, что в ноябре 2019 года «Нэшвилл» заключил с Уотсоном трёхлетний контракт с зарплатой в $ 1,5 млн. Общая сумма соглашения составила $ 4,5 млн.
В минувшем сезоне Уотсон принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 14 (6+8) очков.
Экс-форвард «Нэшвилла» в январе 2019 года был дисквалифицирован лигой на время лечения от алкоголизма. Остин стал участником второго этапа программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и проблемами с поведением. Лига сняла наказание с хоккеиста после прохождения им курса лечения.
«Нэшвилл» заключил контракт с Уотсоном на $ 4,5 млн. Игрок страдал алкоголизмом
- 10 октября 2020
-
23:49
-
23:31
-
23:24
-
23:13
-
23:02
-
22:48
-
22:31
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:36
-
21:17
-
21:09
-
20:54
-
20:35
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
19:51
-
19:47
-
19:31
-
19:25
-
18:53
-
18:36
-
18:24
-
17:59
-
17:48
-
17:17
-
16:58
-
16:45
-
16:39
-
16:18
-
15:47
-
15:04
-
14:53
Партнерский контент