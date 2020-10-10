«Нэшвилл» обменял Остина Уотсона в «Оттаву» на драфт-пик

«Нэшвилл Предаторз» обменял 28-летнего нападающего Остина Уотсона в «Оттаву Сенаторз» на право выбора в четвёртом раунде драфта-2021, сообщается на официальном сайте «сенаторов».



Напомним, что в ноябре 2019 года «Нэшвилл» заключил с Уотсоном трёхлетний контракт с зарплатой в $ 1,5 млн. Общая сумма соглашения составила $ 4,5 млн.



В минувшем сезоне Уотсон принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 14 (6+8) очков.



Экс-форвард «Нэшвилла» в январе 2019 года был дисквалифицирован лигой на время лечения от алкоголизма. Остин стал участником второго этапа программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и проблемами с поведением. Лига сняла наказание с хоккеиста после прохождения им курса лечения.

«Нэшвилл» заключил контракт с Уотсоном на $ 4,5 млн. Игрок страдал алкоголизмом