Капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу сделали операцию

Капитану «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивену Стэмкосу была сделана операция, сообщает североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что хирургическое вмешательство произошло в прошлую среду, 30 сентября, в Сент-Луисе. Команда ожидает, что капитан вернётся на лёд к началу нового сезона.
Напомним, 30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, либо в финале Кубка Стэнли. Однако капитан смог принять участие только в третьем матче финала Кубка Стэнли. Стэмкос провёл на льду лишь 2 минуты 47 секунд, тем не менее нападающий сумел забросить одну шайбу и помог команде одержать победу.
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