Партнёр Панарина по звену Йеспер Фаст заключил контракт с «Каролиной» на 2 года и $ 6 млн

«Каролина Харрикейнз» подписала контракт с 28-летним шведским нападающим Йеспером Фастом, сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что соглашение подписано на три года. В среднем шведский форвард будет получать $ 2 млн за сезон. Общая сумма сделки составит $ 6 млн.



В минувшем сезоне Фаст выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». Ранее генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон сообщал, что клуб хочет сохранить Фаста в составе.



28-летний нападающий принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 12 шайб и сделав 17 результативных передач при показателе полезности «+16» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Фаста всего один матч, в котором швед результативными действиями не отметился.