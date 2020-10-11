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Никита Задоров стал игроком «Чикаго»

Никита Задоров стал игроком «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник Никита Задоров стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщил в «твиттере» агент Дэн Мильштейн.

С 2015 года Задоров выступал за «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2019/2020 игрок провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 очков, забросив 4 шайбы и отдав 9 голевых передач при показателе полезности. Всего за время заокеанской карьеры Задоров отыграл 356 матчей и набрал в них 75 (22+53) при показателе полезности "-10".

Задоров подписал однолетний контракт на $ 3,2 млн.

Задоров перешёл в «Чикаго» вместе со шведом Антоном Линдхольмом, в обратном направлении проследовали нападающий Брэндон Саад и Дэннис Гилберт. Кроме того, «Чикаго Блэкхоукс» также заплатит за Саада компенсацию размером в $ 1 млн.

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