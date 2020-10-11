Ван Римсдайк стал игроком «Вашингтона»
Защитник Тревор ван Римсдайк, выступавший за «Каролина Харрикейнз», стал игроком «Вашингтон Кэпиталз», сообщает в «твиттере» журналист TSN Фрэнк Серавалли.
Сумма однолетнего контракта составила $ 800 тыс.
В сезоне-2019/2020 ван Римсдайк провёл за «Карлину» 49 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал семь передач при показателе полезности "-7". За всю карьеру в НХЛ он провёл 364 матча, в которых набрал 69 (15+54) очков.
Ван Римсдайк не был выбран на драфте. С 2014 по 2017 игрок выступал за «Чикаго Блэкхокс», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее стало известно, что российский защитник Никита Задоров перешёл в «Чикаго» из «Колорадо Эвеланш».
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