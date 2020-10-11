Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Зак Богосян стал игроком «Торонто»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Зак Богосян стал игроком «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с защитником Загом Богосяном. Соглашение рассчитано на один сезон, в котором американский защитник заработает $ 1 млн.

В минувшем сезоне 30-летний игрок стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», куда перешёл в ходе регулярного чемпионата из «Баффало Сэйбрз». В регулярке суммарно провёл 27 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков. В победном плей-офф добавил ещё 4 (0+4) балла в 20 матчах.

За карьеру в НХЛ Зак также выступал за такие клубы, как «Атланта Трэшерз» и «Виннипег Джетс». В общей сложности Богосян провёл 644 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 53 шайбы и сделав 143 результативные передачи при показателе полезности "-87".

Защитник «Тампы» Богосян провёл сокрушительный силовой приём на Радулове
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020