Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вашингтон» заключил контракт с экс-защитником «Лос-Анджелеса» Ладю

«Вашингтон» заключил контракт с экс-защитником «Лос-Анджелеса» Ладю
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с защитником Полом Ладю. Соглашение рассчитано на один сезон, в котором американский защитник заработает $ 700 тыс.

Большую часть минувшего сезона 28-летний защитник провёл в команде АХЛ «Онтарио Рейн», которая является фарм-клубом «Лос-Анджелес Кингз». В 48 матчах регулярного чемпионата АХЛ Пол забросил девять шайб и сделал 18 результативных передач. Также на его счету два матча в НХЛ, где Ладю записал на свой счёт одну результативную передачу.

Защитник был выбран «королями» в шестом раунде на драфте НХЛ 2012 года под общим 181-м номером. За карьеру в лиге провёл 69 матчей, в которых набрал 18 (5+13) очков при полезности «0».

Задорова обменяли в «Чикаго», Ничушкин получил прибавку. Главные сделки в НХЛ
Валерий теперь будет зарабатывать $ 2,5 млн в год, а Никита будет играть в одной команде с Китом, Кейном и Тэйвзом.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020