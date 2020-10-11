«Вашингтон» заключил контракт с экс-защитником «Лос-Анджелеса» Ладю
«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с защитником Полом Ладю. Соглашение рассчитано на один сезон, в котором американский защитник заработает $ 700 тыс.
Большую часть минувшего сезона 28-летний защитник провёл в команде АХЛ «Онтарио Рейн», которая является фарм-клубом «Лос-Анджелес Кингз». В 48 матчах регулярного чемпионата АХЛ Пол забросил девять шайб и сделал 18 результативных передач. Также на его счету два матча в НХЛ, где Ладю записал на свой счёт одну результативную передачу.
Защитник был выбран «королями» в шестом раунде на драфте НХЛ 2012 года под общим 181-м номером. За карьеру в лиге провёл 69 матчей, в которых набрал 18 (5+13) очков при полезности «0».
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Валерий теперь будет зарабатывать $ 2,5 млн в год, а Никита будет играть в одной команде с Китом, Кейном и Тэйвзом.
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