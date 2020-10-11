«Вашингтон» заключил контракт с экс-защитником «Лос-Анджелеса» Ладю

«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с защитником Полом Ладю. Соглашение рассчитано на один сезон, в котором американский защитник заработает $ 700 тыс.

Большую часть минувшего сезона 28-летний защитник провёл в команде АХЛ «Онтарио Рейн», которая является фарм-клубом «Лос-Анджелес Кингз». В 48 матчах регулярного чемпионата АХЛ Пол забросил девять шайб и сделал 18 результативных передач. Также на его счету два матча в НХЛ, где Ладю записал на свой счёт одну результативную передачу.

Защитник был выбран «королями» в шестом раунде на драфте НХЛ 2012 года под общим 181-м номером. За карьеру в лиге провёл 69 матчей, в которых набрал 18 (5+13) очков при полезности «0».